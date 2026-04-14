WKN DE: A1RFMZ / ISIN: DE000A1RFMZ1

14.04.2026 15:38:35

EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: Martin Schmitt, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

14.04.2026 / 15:37 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Martin
Last name(s): Schmitt

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
SM Wirtschaftsberatungs AG

b) LEI
529900BQREX03QDSFT72 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A1RFMZ1

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
5.00 EUR 75,000.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
5.0000 EUR 75,000.0000 EUR

e) Date of the transaction
10/04/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


Language: English
Company: SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Germany
Internet: www.smw-ag.de



 
