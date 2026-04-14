SM Wirtschaftsberatungs Aktie
WKN DE: A1RFMZ / ISIN: DE000A1RFMZ1
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14.04.2026 15:38:35
EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: Martin Schmitt, Verkauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SM Wirtschaftsberatungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Internet:
|www.smw-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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104402 14.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SM Wirtschaftsberatungs AG
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15:38
|EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: Martin Schmitt, sell (EQS Group)
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15:38
|EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: Martin Schmitt, Verkauf (EQS Group)
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|EQS-News: Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG (EQS Group)
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09.03.26
|EQS-Adhoc: SM Wirtschaftsberatungs AG: Änderung des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2025 und Ankündigung eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots (EQS Group)
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12.02.26
|EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG: Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert) (EQS Group)
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23.12.25
|EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG, Kauf (EQS Group)
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23.12.25
|EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG, buy (EQS Group)
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31.10.25
|EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG, Kauf (EQS Group)