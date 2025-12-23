SM Wirtschaftsberatungs Aktie

23.12.2025 12:43:03

EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.12.2025 / 12:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: RCM Beteiligungs AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Schmitt
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SM Wirtschaftsberatungs AG

b) LEI
529900BQREX03QDSFT72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1RFMZ1

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,55 EUR 1.332,00 EUR
5,55 EUR 255,30 EUR
5,55 EUR 255,30 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
5,5500 EUR 1.842,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA - FREIVERKEHR
MIC: XFRA


23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet: www.smw-ag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102656  23.12.2025 CET/CEST





