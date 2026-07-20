SMAG Mobile Antenna Masts Aktie

SMAG Mobile Antenna Masts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42FR1 / ISIN: DE000A42FR12

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20.07.2026 08:50:20

EQS-DD: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Kai Oppermann, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.07.2026 / 08:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Kai
Nachname(n): Oppermann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SMAG Mobile Antenna Masts AG

b) LEI
391200Z3U78MGO36H028 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A42FR12

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,15 EUR 30.163,65 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
27,1500 EUR 30.163,6500 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Gettex
MIC: XMUN


20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMAG Mobile Antenna Masts AG
Windmühlenbergstraße 20-22
38259 Salzgitter
Deutschland
Internet: https://www.smag.de/
LEI Code: 391200Z3U78MGO36H028

Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed


 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106110  20.07.2026 CET/CEST





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