SMAG Mobile Antenna Masts Aktie

SMAG Mobile Antenna Masts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42FR1 / ISIN: DE000A42FR12

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14.07.2026 16:53:40

EQS-DD: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Ulrich Feindt, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.07.2026 / 16:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Ulrich
Nachname(n): Feindt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SMAG Mobile Antenna Masts AG

b) LEI
391200Z3U78MGO36H028 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A42FR12

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
29,45 EUR 22.087,50 EUR
29,45 EUR 41.230,00 EUR
29,65 EUR 18.798,10 EUR
29,70 EUR 1.366,20 EUR
29,95 EUR 20.066,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
29,5852 EUR 103.548,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMAG Mobile Antenna Masts AG
Windmühlenbergstraße 20-22
38259 Salzgitter
Deutschland
Internet: https://www.smag.de/
LEI Code: 391200Z3U78MGO36H028

Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed


 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106042  14.07.2026 CET/CEST





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