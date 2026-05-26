Smartbroker Aktie
WKN DE: A2GS60 / ISIN: DE000A2GS609
|
26.05.2026 11:11:39
EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
26.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstraße 11
|10969 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|End of News
|EQS News Service
|
105114 26.05.2026 CET/CEST
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