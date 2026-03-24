Smartbroker Aktie
WKN DE: A2GS60 / ISIN: DE000A2GS609
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24.03.2026 18:06:12
EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstraße 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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103908 24.03.2026 CET/CEST
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