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WKN DE: A2GS60 / ISIN: DE000A2GS609

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26.05.2026 11:11:39

EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.05.2026 / 11:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AKD Private Equity GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: André
Nachname(n): Kolbinger
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Smartbroker Holding AG

b) LEI
39120021VUEJYNGL7R59 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2GS609

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,60 EUR 252.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,6000 EUR 252.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Smartbroker Holding AG
Ritterstraße 11
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.smartbroker-holding.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105114  26.05.2026 CET/CEST





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