STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

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02.10.2026 10:54:33

EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen




STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2026 / 10:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Directors' Dealings, Art 19 MAR
       
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
     
2. Grund der Meldung
a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:
Erwin Hameseder, Aufsichtsrat
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung
       
       
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name STRABAG SE
b) LEI 529900TYYSRJH2VJSP60
       
       
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
a) Beschreibung des
Finanzinstruments, Art des Instruments		 Aktie
  Kennung AT000000STR1
b) Art des Geschäfts Erwerb: Im Zuge einer Abspaltung zur Aufnahme
gemäß § 21 GenSpaltG werden ua Aktien an
STRABAG SE und weitere Beteiligungen der
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-
WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. als
übertragende Genossenschaft auf die
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG als
übernehmende Gesellschaft abgespalten (siehe
Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 Börse
G2018 vom 11.08.2026).
c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen
    0 EUR 6962863 Stück
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen
    0 EUR 6962863 Stück
e) Datum des Geschäfts 2026-09-30; UTC+02:00
f) Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes

02.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österreich
Internet: www.strabag.com
LEI Code: 529900TYYSRJH2VJSP60



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107360  02.10.2026 CET/CEST





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