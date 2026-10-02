STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|
02.10.2026 10:52:33
EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|
02.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|LEI Code:
|529900TYYSRJH2VJSP60
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107358 02.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu STRABAG SE
Analysen zu STRABAG SE
|11.09.26
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|11.09.26
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|11.09.26
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel
|STRABAG SE
|103,40
|0,78%
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