SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
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17.11.2026 15:30:32
EQS-DD: SUSS MicroTec SE: Dr. Thomas Rohe, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|www.suss.com
|LEI Code:
|529900C3KRUTSYDK7N87
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
108070 17.11.2026 CET/CEST
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|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Warburg Research
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|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
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