Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
02.11.2026 16:44:34
EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
02.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Germany
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|End of News
|EQS News Service
|
107746 02.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Symrise AG
|
16:48
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16:48
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16:44
|EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy (EQS Group)
|
16:44
|EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, Kauf (EQS Group)
|
12:27
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: Am Mittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|94,54
|1,92%
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