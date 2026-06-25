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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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25.06.2026 10:10:41

EQS-DD: TAG Immobilien AG: Claudia Hoyer, Erwerb von neuen Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen einer Aktiendividende




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.06.2026 / 10:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Claudia
Nachname(n): Hoyer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
TAG Immobilien AG

b) LEI
529900TAE68USJNXLR59 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008303504

b) Art des Geschäfts
Erwerb von neuen Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen einer Aktiendividende

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
13,09 EUR 21.794,85 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
13,09 EUR 21.794,85 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Internet: https://www.tag-ag.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105760  25.06.2026 CET/CEST





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