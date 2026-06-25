TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|
25.06.2026 10:10:41
EQS-DD: TAG Immobilien AG: Claudia Hoyer, Erwerb von neuen Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen einer Aktiendividende
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAG Immobilien AG
|Steckelhörn 5
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.tag-ag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105760 25.06.2026 CET/CEST
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