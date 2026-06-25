EQS-DD: TAG Immobilien AG: Claudia Hoyer, Purchase of new shares through the exercise of subscription rights as part of a scrip dividend



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



25.06.2026 / 10:09 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Claudia Last name(s): Hoyer

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

TAG Immobilien AG

b) LEI

529900TAE68USJNXLR59

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0008303504

b) Nature of the transaction

Purchase of new shares through the exercise of subscription rights as part of a scrip dividend

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 13.09 EUR 21,794.85 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 13.09 EUR 21,794.85 EUR

e) Date of the transaction

22/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

25.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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