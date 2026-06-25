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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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25.06.2026 10:15:43

EQS-DD: TAG Immobilien AG: Martin Thiel, Purchase of new shares through the exercise of subscription rights as part of a scrip dividend




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

25.06.2026 / 10:14 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Martin
Last name(s): Thiel

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
TAG Immobilien AG

b) LEI
529900TAE68USJNXLR59 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0008303504

b) Nature of the transaction
Purchase of new shares through the exercise of subscription rights as part of a scrip dividend

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
13.09 EUR 18,286.73 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
13.09 EUR 18,286.73 EUR

e) Date of the transaction
22/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


25.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Germany
Internet: https://www.tag-ag.com



 
End of News EQS News Service




105762  25.06.2026 CET/CEST





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