EQS-DD: TAKKT AG: Andreas Georg Weishaar, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



04.09.2026 / 13:42 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Andreas Georg Last name(s): Weishaar

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

TAKKT AG

b) LEI

549300AZ0JTVTW3IZY37

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007446007

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 2.735 EUR 992.81 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 2.7350 EUR 992.8100 EUR

e) Date of the transaction

02/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: CBOE Europe MIC: CEUX

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

04.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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