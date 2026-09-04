TAKKT Aktie

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WKN: 744600 / ISIN: DE0007446007

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04.09.2026 13:46:42

EQS-DD: TAKKT AG: Andreas Georg Weishaar, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

04.09.2026 / 13:45 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Andreas Georg
Last name(s): Weishaar

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
TAKKT AG

b) LEI
549300AZ0JTVTW3IZY37 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007446007

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
2.80 EUR 47.60 EUR
2.88 EUR 2,730.24 EUR
2.90 EUR 145.00 EUR
2.95 EUR 208,423.40 EUR
3.00 EUR 759.00 EUR
3.02 EUR 338.24 EUR
3.025 EUR 6,083.28 EUR
3.03 EUR 6,060.00 EUR
3.05 EUR 28,014.25 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
2.9638 EUR 252,601.0100 EUR

e) Date of the transaction
03/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


04.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Germany
Internet: www.takkt.de
LEI Code: 549300AZ0JTVTW3IZY37



 
End of News EQS News Service




106906  04.09.2026 CET/CEST





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