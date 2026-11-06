The Naga Group Aktie
WKN DE: A41YCM / ISIN: DE000A41YCM0
|
06.11.2026 13:30:33
EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
06.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.naga.com
|LEI Code:
|529900H6SZC36ZDAUU68
|End of News
|EQS News Service
|
107852 06.11.2026 CET/CEST
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