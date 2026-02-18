thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
18.02.2026 17:20:06
EQS-DD: thyssenkrupp AG: Miguel Ángel López Borrego, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp AG
|thyssenkrupp Allee 1
|45143 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.thyssenkrupp.com
Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103310 18.02.2026 CET/CEST
|
|18.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
