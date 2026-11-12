tk accelis Aktie
WKN DE: TKCC1S / ISIN: DE000TKCC1S8
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12.11.2026 10:28:49
EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dienstuhl, Zuteilung von 3.175 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im Rahmen ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
107964 12.11.2026 CET/CEST
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|29.10.26
|tk accelis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|tk accelis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|tk accelis
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