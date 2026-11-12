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WKN DE: TKCC1S / ISIN: DE000TKCC1S8

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12.11.2026 10:28:49

EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dienstuhl, Zuteilung von 3.175 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im Rahmen ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.11.2026 / 10:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Volkmar
Nachname(n): Dienstuhl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung
Berichtigung Meldung 30.10.2026: Geänderte Rundung der Depotbank; Ziff. 4b): 3.175 statt 3.174 Stückkommanditaktien; Ziff. 4c): EUR 88.265,00 statt EUR 88.237,20.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
tk accelis Group AG & Co. KGaA

b) LEI
5299008H650N7TB9Z004 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000TKCC1S8

b) Art des Geschäfts
Zuteilung von 3.175 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der thyssenkrupp AG

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,80 EUR 88.265,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
27,8000 EUR 88.265,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News





107964  12.11.2026 CET/CEST





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