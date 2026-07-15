Tradegate Aktie

Tradegate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 521690 / ISIN: DE0005216907

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15.07.2026 11:45:48

EQS-DD: Tradegate AG: Holger Timm, Erbschaft von 2.500 Stück




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.07.2026 / 11:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Holger
Nachname(n): Timm

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Tradegate AG

b) LEI
5299007BIE0JSIBS4K52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005216907

b) Art des Geschäfts
Erbschaft von 2.500 Stück

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
00,00 EUR 00,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
00,00 EUR 00,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Tradegate AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Deutschland
Internet: www.tradegate.ag
LEI Code: 5299007BIE0JSIBS4K52



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106056  15.07.2026 CET/CEST





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