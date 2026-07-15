Tradegate Aktie
WKN DE: 521690 / ISIN: DE0005216907
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15.07.2026 11:45:48
EQS-DD: Tradegate AG: Holger Timm, Erbschaft von 2.500 Stück
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
15.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Tradegate AG
|Kurfürstendamm 119
|10711 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.tradegate.ag
|LEI Code:
|5299007BIE0JSIBS4K52
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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106056 15.07.2026 CET/CEST
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