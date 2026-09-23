TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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23.09.2026 09:22:44

EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

23.09.2026 / 09:21 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Helmut Reiner Sebastian
Last name(s): Ebel

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
TUI AG

b) LEI
529900SL2WSPV293B552 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000TUAG505

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
6.53 EUR 32,650.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
6.5300 EUR 32,650.0000 EUR

e) Date of the transaction
22/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: SOCIETE GENERALE S.A.
MIC: BRDE


23.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Germany
Internet: www.tuigroup.com
LEI Code: 529900SL2WSPV293B552



 
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107166  23.09.2026 CET/CEST





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Aktien in diesem Artikel

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