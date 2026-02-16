TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
16.02.2026 09:24:03
EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TUI AG
|Karl-Wiechert-Allee 23
|30625 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.tuigroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103238 16.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AG
|
09:26
|EQS-DD: TUI AG: David Schelp, buy (EQS Group)
|
09:26
|EQS-DD: TUI AG: David Schelp, Kauf (EQS Group)
|
09:26
|EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy (EQS Group)
|
09:26
|EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, Kauf (EQS Group)
|
09:25
|EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, Kauf (EQS Group)
|
09:25
|EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy (EQS Group)
|
09:24
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy (EQS Group)
|
09:24
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf (EQS Group)
Analysen zu TUI AG
|06:35
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|06:35
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|06:35
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|8,40
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.