TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
03.03.2026 16:24:27
EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TUI AG
|Karl-Wiechert-Allee 23
|30625 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.tuigroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103486 03.03.2026 CET/CEST
