EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.03.2026 / 16:27 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Helmut Reiner Sebastian Nachname(n): Ebel

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

TUI AG

b) LEI

529900SL2WSPV293B552

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000TUAG505

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 6,99 EUR 48.930,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6,9900 EUR 48.930,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: SOCIETE GENERALE S.A. MIC: BRDE

