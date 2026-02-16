TUI Aktie

16.02.2026 09:26:05

EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

16.02.2026 / 09:24 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Sybille
Last name(s): Reiß

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
TUI AG

b) LEI
529900SL2WSPV293B552 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000TUAG505

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
8.36 EUR 15,984.32 EUR
8.36 EUR 4,230.16 EUR
8.36 EUR 4,865.52 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
8.3600 EUR 25,080.0000 EUR

e) Date of the transaction
11/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


16.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Germany
Internet: www.tuigroup.com



 
End of News EQS News Service




103236  16.02.2026 CET/CEST





