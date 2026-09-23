TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
23.09.2026 09:22:52
EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
23.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|TUI AG
|Karl-Wiechert-Allee 23
|30625 Hannover
|Germany
|Internet:
|www.tuigroup.com
|LEI Code:
|529900SL2WSPV293B552
|End of News
|EQS News Service
|
107168 23.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu TUI AG
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
10:03
|MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:22
|EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy (EQS Group)
|
09:22
|EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, Kauf (EQS Group)
|
09:22
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy (EQS Group)
|
09:22
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf (EQS Group)
Analysen zu TUI AG
|10:57
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|6,52
|-1,15%
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