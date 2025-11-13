Turbon Aktie
WKN: 750450 / ISIN: DE0007504508
|
13.11.2025 14:54:42
EQS-DD: Turbon AG: Thomas Hertrich, Aktienkauf (Annahme des Pflichtangebots)
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Turbon AG
|Zum Ludwigstal 14 - 16
|45527 Hattingen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.turbon.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101788 13.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Turbon AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|EQS-DD: Turbon AG: Thomas Hertrich, Aktienverkauf (Annahme des Pflichtangebots) (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-DD: Turbon AG: Thomas Hertrich, Aktienkauf (Annahme des Pflichtangebots) (EQS Group)
|
11.11.25
|EQS-DD: Turbon AG: Thomas Hertrich, Aktienverkauf (Annahme des Pflichtangebots) (EQS Group)
|
13.10.25
|EQS-DD: Turbon AG: S77 Holdings GmbH, Kauf (EQS Group)
|
18.09.25