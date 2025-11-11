Turbon Aktie

11.11.2025 16:26:42

EQS-DD: Turbon AG: Thomas Hertrich, Aktienverkauf (Annahme des Pflichtangebots)




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.11.2025 / 16:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas
Nachname(n): Hertrich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Turbon AG

b) LEI
529900Y3VL9JQT5J5S88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007504508

b) Art des Geschäfts
Aktienverkauf (Annahme des Pflichtangebots)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,34 EUR 66.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,3400 EUR 66.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Turbon AG
Zum Ludwigstal 14 - 16
45527 Hattingen
Deutschland
Internet: http://www.turbon.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101734  11.11.2025 CET/CEST





