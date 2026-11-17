UmweltBank Aktie
WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808
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17.11.2026 10:47:51
EQS-DD: Umweltbank AG: Dietmar von Blücher, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UmweltBank Aktiengesellschaft
|Nordwestring 111
|90419 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.umweltbank.de
|LEI Code:
|529900POEO7KMKWM0A53
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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108076 17.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu UmweltBank
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|EQS-DD: Umweltbank AG: Dietmar von Blücher, Kauf (EQS Group)
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28.10.26
|OTS: UmweltBank AG / UmweltBank im dritten Quartal 2026 mit verbesserter ... (dpa-AFX)
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