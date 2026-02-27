UmweltBank Aktie

27.02.2026 13:56:06

EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.02.2026 / 13:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dietmar
Nachname(n): von Blücher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI
529900POEO7KMKWM0A53 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005570808

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,8900 EUR 3.987,25 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,8900 EUR 3.987,2500 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: TRADEGATE
MIC: TGAT


27.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.umweltbank.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103452  27.02.2026 CET/CEST





