UmweltBank Aktie
WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808
|
27.02.2026 14:00:46
EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
27.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UmweltBank Aktiengesellschaft
|Laufertorgraben 6
|90489 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.umweltbank.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103454 27.02.2026 CET/CEST
