WKN DE: A40ZUV / ISIN: DE000A40ZUV2

09.01.2026 17:42:08

EQS-DD: Varengold Bank AG: Dirk Auerbach, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.01.2026 / 17:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dirk
Nachname(n): Auerbach

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Varengold Bank AG

b) LEI
529900BIK4WRWS06MR52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ZUV2

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,50 EUR 2.500 EUR
2,40 EUR 960 EUR
2,48 EUR 2.480 EUR
2,47 EUR 1.235 EUR
2,55 EUR 1.275 EUR
2,65 EUR 2.650 EUR
2,56 EUR 1.280 EUR
2,60 EUR 780 EUR
2,45 EUR 245 EUR
2,45 EUR 2.450 EUR
2,40 EUR 3.840 EUR
2,47 EUR 2.717 EUR
2,48 EUR 1.455,76 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,4896 EUR 23.867,7600 EUR

e) Datum des Geschäfts
31.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Deutsche Börse Frankfurt
MIC: XFRA


09.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Varengold Bank AG
Große Elbstraße 39
22767 Hamburg
Deutschland
Internet: www.varengold.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102818  09.01.2026 CET/CEST





