EQS-DD: Verbio SE: Bernd Sauter, Vorstandsvergütung: - Langfristbonus 2021/2022 - Treuebonus 2024/2025 (50 %) - Treuebonus 2024/2025 (50 %) – in Aktien, nach Wahl des Vorstandsmitglieds



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.05.2026 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Sauter

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Verbio SE

b) LEI

529900W51PINCFFALS96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0JL9W6

b) Art des Geschäfts

Vorstandsvergütung: - Langfristbonus 2021/2022 - Treuebonus 2024/2025 (50 %) - Treuebonus 2024/2025 (50 %) – in Aktien, nach Wahl des Vorstandsmitglieds

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 9,7916935 EUR 32.743,42 EUR 9,7917619 EUR 150.000,00 EUR 9,7917619 EUR 150.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 9,7918 EUR 332.743,4200 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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