VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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29.05.2026 15:30:48

EQS-DD: Verbio SE: Prof. Dr. Oliver Lüdtke, Vorstandsvergütung: - Langfristbonus 2021/2022 - Treuebonus 2024/2025 (50 %) - Treuebonus 2024/2025 (50 %) – in Aktien, nach Wahl des ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Prof. Dr.
Vorname: Oliver
Nachname(n): Lüdtke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Verbio SE

b) LEI
529900W51PINCFFALS96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0JL9W6

b) Art des Geschäfts
Vorstandsvergütung: - Langfristbonus 2021/2022 - Treuebonus 2024/2025 (50 %) - Treuebonus 2024/2025 (50 %) – in Aktien, nach Wahl des Vorstandsmitglieds - Anerkennungsprämie

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,7916935 EUR 32.743,42 EUR
9,7917619 EUR 150.000,00 EUR
9,7917619 EUR 150.000,00 EUR
9,7916935 EUR 489.584,68 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,7917 EUR 822.328,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Internet: www.verbio.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105242  29.05.2026 CET/CEST





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