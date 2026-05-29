VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
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29.05.2026 15:30:45
EQS-DD: Verbio SE: Theodor Niesmann, Management Board remuneration: - Long-term bonus 2021/2022 - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - in shares, by choice of ...
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
29.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Verbio SE
|Thura Mark 18
|06780 Zörbig
|Germany
|Internet:
|www.verbio.de
|End of News
|EQS News Service
|
105248 29.05.2026 CET/CEST
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