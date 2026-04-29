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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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29.04.2026 14:48:13

EQS-DD: Verbund AG: Achim Kaspar, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.04.2026 / 14:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Achim
Nachname(n): Kaspar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
VERBUND AG

b) LEI
5299006UDSEJCTTEJS30 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000746409

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
63,098156 EUR 1.346 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
63,098156 EUR 1.346 Stück

e) Datum des Geschäfts
28.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: WIENER BOERSE AG
MIC: WBAH


29.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Internet: www.verbund.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104566  29.04.2026 CET/CEST





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