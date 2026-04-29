EQS-DD: Verbund AG: Susanna Zapreva-Hennerbichler, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.04.2026 / 14:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Susanna Nachname(n): Zapreva-Hennerbichler

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

VERBUND AG

b) LEI

5299006UDSEJCTTEJS30

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000746409

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 63,098156 EUR 1.346 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 63,098156 EUR 1.346 Stück

e) Datum des Geschäfts

28.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: WIENER BOERSE AG MIC: WBAH

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

29.04.2026 CET/CEST

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