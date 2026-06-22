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WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

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22.06.2026 16:00:29

EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen




Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.06.2026 / 15:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verve Group Media SE: Bodhivas GmbH, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director
b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name: Verve Group Media SE
b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: SE0018538068
b) Art des Geschäfts: Kauf

c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte
19.06.2026 Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen
Xetra (XETR) EUR 1,491 35.000 52.178,99
         
22.06.2026 Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen
Xetra (XETR) EUR 1,507 38.283 57.724,50
Nasdaq First North (XSTO) SEK 16,50 15.000 247.500,00
         
Aggregiert Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen
Xetra (XETR) EUR 1,499 73.283 109.903,49
Nasdaq First North (XSTO) SEK 16,50 15.000 247.500,00


e) Datum des Geschäfts
19.06.2026; UTC+1
22.06.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA / Nasdaq First North  
MIC:    XETR / XSTO

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verve Group SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Schweden
Internet: www.verve.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105672  22.06.2026 CET/CEST





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