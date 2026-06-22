EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.06.2026 / 15:59 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH



2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Vorname: Remco

Nachname(n): Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name:

b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: SE0018538068

b) Art des Geschäfts: Kauf



c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte 19.06.2026 Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra (XETR) EUR 1,491 35.000 52.178,99 22.06.2026 Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra (XETR) EUR 1,507 38.283 57.724,50 Nasdaq First North (XSTO) SEK 16,50 15.000 247.500,00 Aggregiert Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra (XETR) EUR 1,499 73.283 109.903,49 Nasdaq First North (XSTO) SEK 16,50 15.000 247.500,00



e) Datum des Geschäfts

19.06.2026; UTC+1

22.06.2026; UTC+1



f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA /

MIC: XETR / XSTO Verve Group Media SE: Bodhivas GmbH, Kauf1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personena) NameName und Rechtsform: Bodhivas GmbH2. Grund der Meldunga) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu:Vorname: RemcoNachname(n): WestermannPosition: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directorb) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsichta) Name: Verve Group Media SEb) LEI: 391200UIIWMXRLGARB954. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: AktieISIN: SE0018538068b) Art des Geschäfts: Kaufc) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäftee) Datum des Geschäfts19.06.2026; UTC+122.06.2026; UTC+1f) Ort des GeschäftsName: XETRA / Nasdaq First NorthMIC: XETR / XSTO

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