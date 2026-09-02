Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|
02.09.2026 13:24:39
EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|
Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
Verve Group SE
b) LEI
391200UIIWMXRLGARB95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: SE0018538068
b) Art des Geschäfts
Kauf
c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte
e) Datum des Geschäfts
31.08.2026 / 01.09.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA / Nasdaq First North
MIC: XETR / XSTO
02.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group Media SE
|Humlegårdsgatan 19 A,
|11446 Stockholm
|Schweden
|Internet:
|www.verve.com
|LEI Code:
|391200UIIWMXRLGARB95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106856 02.09.2026 CET/CEST
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