Verve Group Media Aktie
WKN DE: A42NLV / ISIN: IE000ZVY0237
|
09.10.2026 15:30:37
EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO) / Board Member
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name: Verve Group Media SE
b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: IE000ZVY0237
b) Art des Geschäfts: Kauf
c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte
e) Datum des Geschäfts
06.10.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR
09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group Media SE
|Ten Earlsfort Terrace
|D02 T380 Dublin 2
|Irland
|Internet:
|www.verve.com
|LEI Code:
|391200UIIWMXRLGARB95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107466 09.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verve Group Media SE Registered Shs
Analysen zu Verve Group Media SE Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verve Group Media SE Registered Shs
|1,02
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.