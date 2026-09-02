Verve Group Aktie

Verve Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.09.2026 13:24:39

EQS-DD: Verve Group Media SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them




Verve Group Media SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

02.09.2026 / 13:23 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Purchase

1. Details of the person discharging managerial responsibilities and of persons closely associated with them
a) Name
Name and legal form: Bodhivas GmbH

2. Reason for the notification
a) Position/status
Person closely associated with:
First name: Remco
Last name(s): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
Verve Group SE

b) LEI
391200UIIWMXRLGARB95

4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: SE0018538068

b) Nature of the transaction
Purchase

c) Price(s), volume and date of the transaction(s)
 
31.08.26 Currency Price per share Number of shares Volume
Xetra EUR 1.1013 148,402 163,432.88
Nasdaq SEK 12.2076 202,733 2,474,882.61
         
01.09.26 Currency Price per share  Number of shares Volume
Xetra EUR 1.1139 95,000 105,825.03
Nasdaq SEK 12.3840 45,000 557,279.08
         
Aggregated Currency Price per share  Number of shares Volume
Xetra EUR 1.1062 243,402 269,257.91
Nasdaq SEK 12.2396 247,733 3,032,161.69


e) Date of the transaction
31.08.2026 / 01.09.2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA / Nasdaq First North
MIC: XETR / XSTO

 

02.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Verve Group Media SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Sweden
Internet: www.verve.com
LEI Code: 391200UIIWMXRLGARB95



 
End of News EQS News Service




106856  02.09.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Verve Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Verve Group

mehr Analysen
18.06.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.26 Verve Group Buy Warburg Research
28.05.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Verve Group Buy Warburg Research
20.02.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verve Group 1,10 0,37% Verve Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen