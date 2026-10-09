EQS-DD: Verve Group Media SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



Verve Group Media SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



09.10.2026 / 15:30 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.













a) Name

Name and legal form: Bodhivas GmbH



2. Reason for the notification

a) Position / status

This person is closely associated with:

First name: Remco

Last name: Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO) / Board Member

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name:

b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95



4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share

ISIN: IE000ZVY0237

b) Nature of the transaction: Acquisition



c) Price(s) and volume(s) Currency Price(s) Number of shares Volume(s) Nasdaq First North SEK 11.7471 50,428 592,384.35 d) Aggregated information Currency Preis je Aktie Number of shares Volume(s) Nasdaq First North SEK 11.7471 50,428 592,384.35

e) Date of the transaction

06.10.2026; UTC+1



f) Place of the transaction

Name:

MIC: XSTO e) Date of the transaction06.10.2026; UTC+1f) Place of the transactionName: Nasdaq First NorthMIC: XSTO 1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associateda) NameName and legal form: Bodhivas GmbH2. Reason for the notificationa) Position / statusThis person is closely associated with:First name: RemcoLast name: WestermannPosition: Chief Executive Officer (CEO) / Board Memberb) Initial notification3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitora) Name: Verve Group Media SEb) LEI: 391200UIIWMXRLGARB954. Details of the transaction(s)a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeType: ShareISIN: IE000ZVY0237b) Nature of the transaction: Acquisitionc) Price(s) and volume(s)

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