Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|
12.03.2026 10:15:17
EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Amendment
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
12.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Verve Group SE
|Humlegårdsgatan 19 A,
|11446 Stockholm
|Sweden
|Internet:
|www.verve.com
|End of News
|EQS News Service
|
103644 12.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verve Group
|
12.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
12.03.26
|EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, buy (EQS Group)
|
12.03.26
|EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf (EQS Group)
|
12.03.26
|EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, buy (EQS Group)
|
12.03.26
|EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf (EQS Group)
|
12.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Verve Group
|25.02.26
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|25.02.26
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|25.02.26
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verve Group
|1,49
|-3,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.