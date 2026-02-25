Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|
25.02.2026 08:59:14
EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group SE
|Humlegårdsgatan 19 A,
|11446 Stockholm
|Schweden
|Internet:
|www.verve.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103392 25.02.2026 CET/CEST
|
25.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
25.02.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Verve auf 5 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
25.02.26
|EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf (EQS Group)
|
25.02.26
|EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, buy (EQS Group)
|
24.02.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)