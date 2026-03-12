Verve Group Aktie

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

12.03.2026 10:15:17

EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.03.2026 / 10:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Berichtigung
Berichtigung der Meldung vom 11.03.2026: Die Währungsangabe für Preis und Volumen erfolgt in SEK statt EUR. Die numerischen Werte bleiben unverändert.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Verve Group SE

b) LEI
391200UIIWMXRLGARB95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: SE0018538068

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
16,1450 SEK 519.481,76 SEK

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
16,1450 SEK 519.481,7600 SEK

e) Datum des Geschäfts
06.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Nasdaq First North
MIC: XSTO


12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verve Group SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Schweden
Internet: www.verve.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103644  12.03.2026 CET/CEST





Analysen zu Verve Group

mehr Analysen
25.02.26 Verve Group Buy Warburg Research
20.02.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Verve Group Buy Warburg Research
24.09.25 Verve Group Buy Warburg Research
Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

