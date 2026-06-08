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WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

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08.06.2026 16:46:29

EQS-DD: Verve Group SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen




Verve Group SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.06.2026 / 16:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director
b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name: Verve Group SE
b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: SE0018538068
b) Art des Geschäfts: Kauf

c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte
04.06.2026 Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen
Xetra (XETR) EUR 1,65 75.000 124.274,75
Nasdaq First North (XSTO) SEK 18,04 90.000 1.623.764,77
         
05.06.2026 Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen
Xetra (XETR) EUR 1,75 140.058 244.659,32
Nasdaq First North (XSTO) SEK 18,96 285.000 5.402.247,98
         
Aggregiert Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen
Xetra (XETR) EUR 1,72 140.058 368.934,07
Nasdaq First North (XSTO) SEK 18,74 375.000 7.026.012,75


e) Datum des Geschäfts
04.06.2026; UTC+1
05.06.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA / Nasdaq First North  
MIC:    XETR / XSTO

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verve Group SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Schweden
Internet: www.verve.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105392  08.06.2026 CET/CEST





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