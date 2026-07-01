Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
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01.07.2026 16:57:28
EQS-DD: Verve Group SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
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Verve Group Media SE: Bodhivas GmbH, Kauf
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name: Verve Group Media SE
b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: SE0018538068
b) Art des Geschäfts: Kauf
c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte
e) Datum des Geschäfts
26.06.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA / Nasdaq First North
MIC: XETR / XSTO
01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group SE
|Humlegårdsgatan 19 A,
|11446 Stockholm
|Schweden
|Internet:
|www.verve.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105876 01.07.2026 CET/CEST
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