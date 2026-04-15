Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|
15.04.2026 09:24:12
EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Gertrude Tumpel-Gugerell, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
15.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
|Schottenring 30
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.group.vig
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104416 15.04.2026 CET/CEST
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