Villeroy & Boch Aktie

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WKN: 765723 / ISIN: DE0007657231

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21.09.2026 19:17:46

EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Esther Jehle, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.09.2026 / 19:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Esther
Nachname(n): Jehle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft

b) LEI
529900NK4WP5QSWI8X50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007657231

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
13,7000 EUR 4.795,00 EUR
13,9000 EUR 36.835,00 EUR
13,9000 EUR 20.850,00 EUR
13,9000 EUR 20.850,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
13,8883 EUR 83.330,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Internet: www.villeroy-boch.de
LEI Code: 529900NK4WP5QSWI8X50



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107148  21.09.2026 CET/CEST





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